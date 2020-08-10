Новый сезон «Фарго» выйдет 27 сентября

https://static.news.ru/photo/6c54e298-db1f-11ea-a80e-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Фарго» Фото: MGM Television

Телеканал FX выпустит четвёртый сезон сериала «Фарго» 27 сентября. В этот день будут показаны сразу два эпизода.

Действие в новых сериях развернётся в 1950-е годы в городе Канзас-Сити штата Миссури. Сюжет расскажет о противостоянии двух преступных группировок, выходцев с Юга США и иммигрантов из Италии, напоминает Variety.

Изначально премьера проекта была запланирована на 19 апреля на FX и в разделе канала на стриминговом сервисе Hulu, однако её пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Главные роли в проекте исполнили Крис Рок, Джесси Бакли и Тимоти Олифант, писал NEWS.ru. В шоу также приняли участие Эндрю Бёрд, Джейсон Шварцман и Бен Уишоу.