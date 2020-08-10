Новый сезон «Фарго» выйдет 27 сентября

Телеканал FX выпустит четвёртый сезон сериала «Фарго» 27 сентября. В этот день будут показаны сразу два эпизода.
Действие в новых сериях развернётся в 1950-е годы в городе Канзас-Сити штата Миссури. Сюжет расскажет о противостоянии двух преступных группировок, выходцев с Юга США и иммигрантов из Италии,
Изначально премьера проекта была запланирована на 19 апреля на FX и в разделе канала на стриминговом сервисе Hulu, однако её пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.
Главные роли в проекте исполнили Крис Рок, Джесси Бакли и Тимоти Олифант, писал NEWS.ru. В шоу также приняли участие Эндрю Бёрд, Джейсон Шварцман и Бен Уишоу.
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