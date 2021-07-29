Новый «Основной инстинкт» и триллер с Уиллисом: что идёт в кино с 29 июля

NEWS.ru представляет еженедельный обзор киноновинок, которые начнут показывать в российских кинотеатрах с 29 июля.

«Круиз по джунглям» с Дуэйном Джонсоном

Студия Disney наконец-то выпустила приключенческую киноленту «Круиз по джунглям». Это дорогостоящая экранизация одноимённого аттракциона о путешествиях по зарослям Амазонки. Главные роли исполнили Дуэйн Джонсон и Эмили Блант.

Фильм долго не мог выйти из-за пандемии коронавируса. Дата премьеры неоднократно переносилась студией. При этом первые новости о «Круизе по джунглям» появились ещё в 2019 году.

По сюжету, смелая исследовательница дикой природы Лили Хоутон планирует отправиться в верховья Амазонки. Цель «круиза» — дерево, которое, согласно преданиям южноамериканских индейских племён, обладает магическими целебными свойствами. Компанию ей составит брат Макгрегор и бесшабашный капитан круизного пароходика Фрэнк. Впереди их ждут опасные представители амазонской флоры и фауны, а также ловушки, подстроенные участниками конкурирующей экспедиции.

Судя по всему, Disney не намерена оставлять попыток повторить успех «Пиратов Карибского моря». На этот раз пробует режиссёр Жауме Кольет-Серра, постановщик «Отмели» и «Пассажира».

«Красотка на взводе» с Кейт Бекинсейл

Фильм «Красотка на взводе» — это неоновый боевик с Кейт Бекинсейл. Её героиня Линди, по сюжету киноленты, живёт с редким неврологическим расстройством. Красотка боится, что может убить кого-то в приступе ярости, поэтому носит с собой бьющий током жилет для самоконтроля. Однажды возлюбленного героини находят мёртвым, и Линди становится главной подозреваемой в его убийстве. Однако Линди знает, что невиновна, и отправляется на поиски реального убийцы, чтобы отомстить ему.

Кроме Бекинсейл в фильме снимались Стэнли Туччи, Бобби Каннавале и Сьюзен Сарандон. Режиссёром выступила Таня Уэкслер, которая до этого предпринимала несколько попыток создать удачный фильм про женщин. Однако ни один из её четырёх фильмов не стал всемирно популярным.

В мире кинолента вышла 15 июля, поэтому зарубежные кинозрители уже успели наставить «Красотке на взводе» низких оценок. Посмотрим, как к комедийному боевику отнесутся в России.

Брюс Уиллис за гранью жизни

Режиссёр Майк Бёрнс представляет фильм «За гранью жизни». В главных ролях — Брюс Уиллис, Джейми Кинг и Лорин Кент. Фильм с возрастным ограничением 18+ рассказывает о фотографе Шеннон Мэтерс. По сюжету, девушка невольно становится свидетелем сделки с наркотиками, во время которой полицейские убивают неизвестного. Шеннон успевает запечатлеть произошедшее, но в этот момент её засекают. Девушке удаётся сбежать, однако преступные копы точно не оставят дело просто так. Благо на помощь ей приходит егерь Джек Харрис, офицер полиции в отставке. Он помогает укрыться от преследования, но фотограф до конца не уверена: можно ли доверять ему?

Фильму тоже не повезло с пандемией, его пришлось снимать в быстром темпе, всего за девять дней. Ускоренный график был введён, чтобы снизить риск остановки производства. Примечательно, что «За гранью жизни» стал одной из первых кинолент, запущенных в производство после эпидемии. Из-за постоянных вспышек болезни режиссёру даже пришлось снять все сцены с участием Брюса Уиллиса за один день.

Родовое проклятие английской семьи

В российский прокат этой недели попал хоррор, вышедший в мире 21 октября прошлого года. Фильм «Родовое проклятие» повествует об одной английской семье — Бен и Шарлотта хотят уехать из страны, когда девушка вдруг узнаёт, что беременна. К тому же мать Бена против отъезда. Неожиданно для всех мужчина погибает в результате странного несчастного случая, а убитую горем возлюбленную привозят в фамильный особняк его семьи. В огромном доме всё сводит Шарлотту с ума, заставляя подозревать страшные вещи.

Это дебютный полнометражный триллер Джозефа Маркантонио. Почти за год «Родовое проклятие» собрало около $9 тысяч, что очень плохо даже для пандемии.

«Карман России» глазами Леонида Парфёнова

В кинотеатрах покажут документальный фильм, авторский проект Леонида Парфёнова «Карман России». В жанре документального кино с игровыми эпизодами фильм восстанавливает панораму столетий Нижегородской земли. Карманом России называют Нижний Новгород.

Режиссёром выступил Сергей Нурмамед, а оператором — Дмитрий Крылов.

Журналистское повествование с широким использованием художественных реконструкций, компьютерной графики, анимации показывает — деловая традиция в регионе не прерывалась. Она по-разному проявляет себя в разные эпохи.

Известно, что создание документалки было приурочено сразу к двум юбилейным датам из истории города: 800-летию Нижнего Новгорода и 125-летию с момента проведения Всероссийской промышленной и художественной выставки, ставшей символом экономических достижений Российской империи.

27 июля фильм уже показали на фестивале «Горький Fest» в Нижнем Новгороде, а с 19 августа «Карман России» появится и на стриминговых платформах.

Новая «Золушка» и принц-мышь

Знакомая всему миру сказка превратилась в детское красочное фэнтези. Мультфильм «Золушка и заколдованный принц», вышедший в августе 2018 года, только добрался до российских кинотеатров.

С помощью феи Кристал Золушке и трём мышкам удаётся выбраться с чердака, где они живут, и попасть в королевский дворец на бал. Однако, судя по всему, Золушка спешила зря — на балу ей открывается страшная тайна: настоящий принц заколдован. Он был превращён в мышь злой ведьмой, а тот, кто возглавляет бал, оказался самозванцем. Золушке и её маленьким попутчикам приходится отправиться в опасное приключение, чтобы вернуть настоящему принцу самого себя и помочь победить силы зла.

«Золушка и заколдованный принц» по-прежнему ощущается классической сказкой, хотя на этот раз история не совсем о Золушке. Критики полагают, что мультфильм понравится детям, мечтающим познакомиться с новой стороной уже известных героев.

Молодая Шэрон Стоун в 4К-версии «Основного инстинкта»

Номинант на «Оскар» и «Золотой глобус» фильм «Основной инстинкт» ещё в далёком 1992-м нашёл своего зрителя. Теперь поклонники могут сходить в кино на более современную версию картины, чтобы ещё раз посмотреть на молодых Майкла Дугласа и Шэрон Стоун.

A-ONE отреставрировала старый фильм и выпускает в кинотеатры. Компания уверена: спустя почти 30 лет фильм остаётся новаторским и смелым, а также по-прежнему определяет жанр эротического триллера.