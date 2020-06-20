«Ночь кино» могут провести в традиционном офлайн-формате

https://static.news.ru/photo/b476425a-b2e4-11ea-8f45-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Министерство культуры РФ, Фонд кино и московский департамент культуры совместно с рядом других ведомств прорабатывают возможность проведения всероссийской акции «Ночь кино» в традиционном очном формате 29 августа.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минкульта. Одним из партнёров акции станет портал «Культура.РФ», на котором выложат записи самых интересных мероприятий.

В министерстве рассказали, что в 2020 году программа «Ночи кино» даст возможность «миллионам зрителей в разных городах страны увидеть самые популярные отечественные фильмы» последнего времени. Также в ходе акции организаторы планируют показать архивные ленты из запасов Госфильмфонда РФ, оцифрованные к 75-й годовщине Победы. Среди них — «Небесный тихоход», «Звезда», «Молодая гвардия» и другие.

Ежегодная акция «Ночь кино» традиционно проходит в августе, охватывая разные города по всей России. В 2019 году акцию посетило рекордное число зрителей — свыше 860 тысяч человек.

Ранее в Минкульте пообещали до 16 июля возобновить работу всех государственных музеев, передавал NEWS.ru.