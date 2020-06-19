Все российские музеи могут открыться до 16 июля

https://static.news.ru/photo/cad6f24c-b23f-11ea-a639-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все государственные музеи должны возобновить работу ориентировочно к 16 июля. Учреждения закрыты с конца марта из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавиурса.

Директор департамента музеев Минкультуры России Алексей Мудров отметил, что единой даты открытия нет, но музеи смогут начать принимать посетителей по мере готовности, сообщает РИА Новости.

Это позволит очень гибко каждому музею проработать ситуацию и подойти максимально подготовленными к открытию и приёму посетителей <...> Поступательно, где-то к 16 июля, все наши учреждения могут быть открыты, — сказал Мудров.

По его словам, музейную навигацию и маршрутизацию в музеях разработать сложно, особенно с учётом санитарных требований, поэтому каждый музей будет решать вопрос индивидуально.

Как писал NEWS.ru, федеральные музеи и заповедники откроют парковые территории для посетителей с 16 июня. Работа объектов будет проводиться с соблюдением рекомендаций по профилактике коронавируса.