Музеи-усадьбы и парки в России откроются 16 июня

Федеральные музеи и заповедники откроют парковые территории для посетителей с 16 июня. Работа объектов будет проводиться с соблюдением рекомендаций профилактики коронавируса.
Парки и музеи-заповедники откроют согласно приказу, подписанному министром культуры России Ольгой Любимовой,
Доступ на территории (в парковые зоны) федеральных учреждений, в том числе на экспозиции под открытым небом, должен быть организован в соответствии с режимом работы организаций и требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности, утвержденными Роспотребнадзором, — говорится в сообщении министерства.
Отдельными актами Минкультуры может быть установлена новая дата возвращения к работе открытых пространств. Например, Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» открылся 10 июня.
Как писал NEWS.ru, музей современного искусства «Гараж» возобновит работу 16 июня. Книжный магазин начал принимать посетителей 10 июня.
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