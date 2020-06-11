Музеи-усадьбы и парки в России откроются 16 июня

https://static.news.ru/photo/6b2a60d8-abcb-11ea-9b2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральные музеи и заповедники откроют парковые территории для посетителей с 16 июня. Работа объектов будет проводиться с соблюдением рекомендаций профилактики коронавируса.

Парки и музеи-заповедники откроют согласно приказу, подписанному министром культуры России Ольгой Любимовой, сообщает РИА Новости.

Доступ на территории (в парковые зоны) федеральных учреждений, в том числе на экспозиции под открытым небом, должен быть организован в соответствии с режимом работы организаций и требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности, утвержденными Роспотребнадзором, — говорится в сообщении министерства.

Отдельными актами Минкультуры может быть установлена новая дата возвращения к работе открытых пространств. Например, Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» открылся 10 июня.

Как писал NEWS.ru, музей современного искусства «Гараж» возобновит работу 16 июня. Книжный магазин начал принимать посетителей 10 июня.