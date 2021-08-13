Nickelodeon снимет новые серии мультфильма о Губке Бобе

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Актёр Шайа Лабаф, который «выпал» из мира кино после обвинений в насилии со стороны певицы FKA Twigs, вернётся на экраны в образе итальянского монаха. Звезда фильма «Трансформеры» перевоплотится в католического святого падре Пио в новой киноленте Абеля Феррары, передаёт Variety.

Монаха ордена капуцинов, родившегося в конце XIX века, канонизировали 20 лет назад. На теле священника образовались стигматы, которые сохранились вплоть до смерти мужчины. Ватикан сначала относился к явлению скептически, однако...