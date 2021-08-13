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Nickelodeon снимет новые серии мультфильма о Губке Бобе

10:21, 13 августа 2021
Nickelodeon снимет новые серии мультфильма о Губке Бобе Фото: spongebob/instagram.com
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Телеканал Nickelodeon снимет ещё 52 новые серии мультсериала о популярном персонаже Губке Бобе. Об этом пишет Variety.

Это проект, популярный на всех платформах: яркость персонажей и комедийная составляющая продолжают завоёвывать фанатов по всему миру, — заявил глава Nickelodeon Animation Рэмси Наито.

Кроме оригинального мультсериала продолжение снимут и для двух его спин-оффов: «Шоу Патрика Старра» и «Лагерь „Коралл“: детство Губки Боба». Автором популярного детского шоу является морской биолог и аниматор Стивен Хилленбёрг (1961–2018). Обладатель премии Эмми скоропостижно скончался от последствий бокового амиотрофического склероза. Даже после того как стал известен его страшный диагноз, автор Губки Боба продолжал работать над проектом и изредка посещал Nickelodeon Animation Studio. В 2020 году вышел третий полнометражный фильм «Губка Боб в бегах», посвящённый памяти Хилленбёрга.

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