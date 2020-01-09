https://static.news.ru/photo/59abb256-3346-11ea-8e3c-fa163e074e61_660.jpg Квентин Тарантино Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Американский кинорежиссёр Квентин Тарантино рассказал о том, что «неудачная актёрская карьера» помогла ему снять культовый дебютный фильм «Бешеные псы». Об этом сообщило издание Etcanada.com со ссылкой на интервью режиссёра в программе «Tonight Show».

До того, как я снял фильм «Бешеные псы», у меня была очень неудачная актёрская карьера. Тем не менее, именно одна из моих актёрских работ помогла мне снять «Бешеных псов». И не потому, что я блестяще прошёл прослушивание, а потому что, они посмотрели на моё фото и сказали: «Он получил роль», так я сыграл пародию на Элвиса в «Золотых девочках», — рассказал Квентин Тарантино.

Небольшая роль не принесла много денег режиссёру, но потом, из-за большой популярности, отрывок с участием Квентина Тарантино включили в сборник «Лучшие моменты сериала «Золотые девочки», и с каждого показа этой работы режиссёр получал гонорар.

Я получал гонорар каждый раз, когда показывали «"Лучшие моменты сериала «Золотые девочки». Приблизительно мне платили по 650 долларов за эпизод. Через три года выплата гонорара закончилась. В итоге я получил 3000 долларов, которые помогли мне продолжить работу над «Бешеными псами», — поделился режиссёр.

Фильм «Бешеные псы» вышел в 1992 году. Он получил ряд премий и наград.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Гильдия кинорежиссёров США номинировала на приз Квентина Тарантино и Мартина Скорсезе за фильмы «Однажды в... Голливуде» и «Ирландец» соответственно.