Netflix запустил функцию случайного просмотра

https://static.news.ru/photo/245f9672-e1f0-11ea-bf21-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Стриминговый сервис Netflix открыл функцию случайного просмотра. При нажатии кнопки Shuffle Play включается случайный фильм или сериал.

Пока что функция работает в тестовом режиме и доступна не всем пользователям. Согласно TechCrunch, платформа таким образом намерена помочь зрителям познакомиться с контентом, который больше всего соответствует их предпочтениям, сообщает Deadline.

Interesting new feature @netflix ... but what kind of insane person just says, âyolo, letâs spin the Netflix wheel of fortuneâ pic.twitter.com/6WDJrmd7pG — Turner Levison (@TurnerLevison) August 18, 2020

В настоящее время неизвестно, планирует ли Netflix вводить Shuffle Play повсеместно.

В марте сервис Netflix создал расширение, с помощью которого можно дистанционно смотреть и обсуждать фильмы и сериалы в компании друзей. Такая функция поможет людям пережить изоляцию в период пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.