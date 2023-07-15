Названы причины, по которым Депп не приедет в Россию Продюсер Шеленговский: Депп не приедет в Россию из-за риска быть затравленным в Голливуде

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Актер Джонни Депп

Американский актер Джонни Депп вряд ли соберется посетить Россию, заявил в беседе с NEWS.ru продюсер Павел Шеленговский, комментируя слухи по поводу возможного приезда артиста. При этом он предположил, что у Деппа вообще нет таких планов, а шумиха просто является частью пиар-компании фильма «Жанна Дюбарри», в котором актер сыграл главную роль.

Публичная среда в США очень токсична, и зарубежным артистам сегодня не нужны репутационные потери, тем более когда на кону может стоять карьера, имидж и гонорары. Голливуд всегда жил трендами, и одним из основных трендов сейчас, к сожалению, является русофобия, изоляция России. В дело тут идут все средства, в том числе и запрет на въезд для публичных персон, — сказал продюсер.

Он отметил, что Депп, будучи звездой первой величины, может многое себе позволить и вопреки трендам он мог бы приехать в России, тем более за приличный гонорар. Однако после этого Деппа могут затравить и окончательно внести в черный список в сфере кино, обвинив в том, что он является «агентом Кремля».

Что касается видеообращения актера, на основании которого СМИ и сделали предположения о его планах посетить Россию, то это просто рекламный ход, считает продюсер.

Просто развели шумиху, чтобы привлечь внимание еще большего количества людей к премьере и к самой персоне актера. Никто никуда ехать не собирается и, скорее всего, не собирался, — заключил он.

Ранее появилась информация, что Депп приедет в Россию по приглашению группы «ЯМОРЕ». Актер якобы намеревался посетить Калининград и ряд других примечательных мест поблизости от него. Композитор Михаил Лисов утверждал, что с Деппом удалось договориться о визите за гонорар в $370 тысяч. Позже представитель артиста опроверг эту информацию.