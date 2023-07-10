Джонни Депп согласился приехать в Россию за $370 тысяч Музыкант Лисов рассказал, что договорился о приезде Джонни Деппа в Россию осенью за $370 тысяч

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Американский актер и музыкант Джонни Депп

Американский актер и музыкант Джонни Депп согласился осенью приехать в Москву, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе группы «ЯМОРЕ». Композитор Михаил Лисов рассказал, что переговоры велись несколько лет, но осложнялись разводом звезды с Эмбер Херд, положительный ответ был получен недавно. По его словам, с голливудским актером договорились о гонораре в размере $370 тысяч, также ему пообещали экскурсию по маршруту Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарный.

В основном все эти годы мы общались в духе: «Как жизнь?». В 2020 году у нас появилась идея записать совместную песню, мы закинули эту идею менеджменту Деппа. На протяжении двух лет велись переговоры, все усложнялось тем, что Депп судился с Эмбер Херд. Год назад — после победы в суде — мне написали, что он готов приехать, — рассказал Лисов.

Он добавил, что переговоры с Деппом велись с момента выступления актера в «Олимпийском» в составе Hollywood Vampires. Лисов отметил, что изначально голливудской звезде предлагали больший гонорар, но его команда сделала ответное предложение — о меньшей сумме, но с экскурсией по России.

По словам Лисова, через две недели у него должен состояться видеозвонок с Деппом. Музыкант рассказал, что волнуется, хотя американский актер «очень простой в общении, не строит из себя никого, классный мужик». Несмотря на то, что началась активная подготовка к приезду звезды, осознание происходящего еще не пришло, поделился Лисов.

Джонни Депп стал одной из самых обсуждаемых фигур последних нескольких лет. Актер, сыгравший Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря», едва не лишился будущих ролей в кино из-за судов с бывшей женой Эмбер Хёрд. Супруга обвиняла его в насилии, алкоголизме и употреблении наркотиков. Лишь 1 июня прошлого года суд постановил, что Эмбер оклеветала Джонни. В день 60-летия Деппа NEWS.ru рассказывал его историю успеха.