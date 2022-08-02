Названы лучшие фильмы про выживание в дикой природе «Изгой» с Томом Хэнксом назвали одним из лучших фильмов про выживание в дикой природе

Фото: kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Изгой»

«Изгой» с Томом Хэнксом в главной роли режиссера Роберта Земекиса можно назвать одним из лучших фильмов про выживание в дикой природе. Онлайн-кинотеатр KION представил свой топ подобных кинолент, приуроченный к выходу фильма «Одна» о единственной выжившей после крушения пассажирского самолета.

Фильм «Одна» рассказывает о событиях 24 августа 1981 года: Лариса (Надежда Калеганова) с мужем сели в самолет, следующий из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск. За 30 минут до посадки в их воздушное судно врезается военный ракетоносец Ту-16. Из всех пассажиров выживает только Лариса, она одна посреди тайги, а до ближайшего города несколько километров.

По сюжету «Изгоя» Чак Ноланд (Том Хэнкс) работает в службе доставки FedEx и занимается организацией морских перевозок. Он возвращается в США из долгой командировки, но его самолет падает в Тихом Океане. Главный герой спасается на надувном плоту и приплывает на необитаемой остров, где его ждут физические и психологические испытания.

Экранизация одноименного международного бестселлера Джона Кракауэра «В диких условиях» рассказывает о зажиточном юноше Кристофере Маккэндлессе (Эмиль Хирш), который окончил частный институт, но вместо поиска работы отдал на благотворительность все свои сбережения и поехал путешествовать по США.

Ежегодно смельчаки пытаются покорить самую высокую гору на Земле, многие из них умирают, в этом заключается завязка фильма «Эверест» Бальтасара Кормакура. Обморожение, кислородное голодание, сход лавины — все это легко может убить человека, однако люди платят по $65 тысяч ради осуществления мечты. Профессиональный альпинист Роб Холл (Джейсон Кларк) обещает своим клиентам безопасное и максимально комфортное путешествие, но во время восхождения путешественников захватывает снежная буря.

По сюжету фильма «Невозможное» Мария (Наоми Уоттс) с мужем Генри (Юэн МакГрегор) и детьми отправилась на отпуск в Таиланд. Однако побережье накрывает цунами и родителей разделяет стихийное бедствие: отца вместе с младшими сыновьями выносит на твердую почву, а мать со старшим ребенком (молодым Томом Холландом) выживают на затопленной территории.

Ранее в KION состоялась премьера фильма Алекса Гарленда «Род мужской», однако этот режиссер начинал свою творческую карьеру в качестве писателя. Как сообщает пресс-служба стримингового сервиса, в 2000 году в экранизации его бестселлера «Пляж» главную роль сыграл знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо. Также сменил профессию и американский режиссер Мартин Скорсезе. Будущий классик учился в семинарии и планировал посвятить жизнь религии.