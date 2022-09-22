Названа дата премьеры документального сериала «Дедлайн» KION: премьера документального сериала «Дедлайн» состоится 1 октября

Фото: Онлайн-кинотеатр KION

Документальный сериал Евгения Григорьева «Дедлайн»

Онлайн-кинотеатр KION объявил о премьере 1 октября документального сериала Евгения Григорьева «Дедлайн». Главные герои проекта — люди, добившиеся успеха в жизни, несмотря на свой возраст. Ленту сняла кинокомпания «Первое Кино» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Документальный сериал «Дедлайн» исследует тему счастливой и полной жизни в зрелом, преклонном возрасте <...>. Вокруг преклонного возраста витает множество стереотипов, которые проект тонко и талантливо подвергает сомнению, — рассказал продюсер сериала Игорь Мишин.

Своими примерами герои сериала показывают, что после 60 лет можно все — главное, не бояться старости и продолжать удивляться жизни.

KION ранее объявил о начале съемок второго сезона сериала «Почка», главную роль в котором исполнит Любовь Аксенова. В проекте также примут участие Григорий Чабан, Дмитрий Лысенков, Антон Филипенко и Янина Лакоба. Авторская группа осталась прежней: над сценарием работали Елизавета Тихонова и Мария Шульгина, которая снова выступит и как режиссер проекта.

До этого в KION состоялась премьера трейлера документального фильма «Город музыки» от режиссера Петра Келептришвили, уже известного по документальному фильму «Пространство музыки». Специальный показ ленты пройдет 24 сентября в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «КАРО.Арт». Продюсерами фильма выступили Игорь Мишин, Ангелина Ашман и Максим Филатов.