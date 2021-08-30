Названа примерная дата выхода финального сезона «Острых козырьков»

Британский актёр Конрад Хан, принимавший участие в съёмках «Острых козырьков», назвал приблизительную дату выхода финального сезона сериала про гангстеров. Об этом сообщает издание Radio Times.

Учитывая последнюю информацию, которая у меня имеется, полагаю, что он выйдет в следующем феврале. Было отснято столько видеоматериала, столько новых эпизодов, что потребуется время, чтобы это всё обработать. Шесть месяцев или около того, — признался Хан.

Актёр отметил высокий уровень профессионализма и артистичности коллег по сцене, добавив, что ему было очень приятно с ними работать.

Ранее стало известно, что создатель «Острых козырьков» Стивен Найт будет работать совместно с голливудским актёром Томом Харди над экранизацией романа Чарльза Диккенса «Большие надежды». Мини-сериал будет состоять из шести сезонов.