Названа примерная дата выхода финального сезона «Острых козырьков»

Американский актёр Кристиан Бэйл получил роль священника-наркодилера. При этом его герой существовал в реальности. Это Джон Ли Бишоп — пастор церкви The Living Hope Church в Портленде (США), расположенной в здании бывшего супермаркета K-Mart. Мужчина в своё время стал объектом расследования портала Vanity Fair — The Church of the Living Dangerously. Материал стал основой для сценария, передаёт Deadline.

Режиссёром новой картины станет Джей Роуч («Знакомство с родителями»). Сюжет адаптирует оскароносный Чарльз Рэндольф («Игра на понижение»). Детство у кино-Бишопа окажется тяжёлым: он дрался с другими детьми в бойцовском клубе,...