«Наслаждаюсь внуками»: Ливанов рассказал о праздновании 87-го дня рождения Актер Василий Ливанов назвал сам факт его дня рождения лучшим подарком

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Актер Василий Ливанов

Главному Шерлоку Холмсу российского кино, народному артисту РСФСР, режиссёру и голосу более 300 мультипликационных персонажей Василию Ливанову 19 июля исполнилось 87 лет. В разговоре с NEWS.ru актёр назвал сам факт своего дня рождения лучшим подарком и признался, что встречает праздник «на любимой даче с детьми и внуками».

Для меня это просто ещё один год. И хорошо, что он вообще есть. Чем не повод для радости. А так я сейчас ничем не занимаюсь. Наслаждаюсь старостью, семьёй и природой, — рассказал Ливанов.

По словам актёра, лучший подарок для него заключается в том, что он вообще встречает день рождения в своём возрасте.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с праздником народного артиста. Градоначальник поблагодарил Ливанова «за огромный талант, нашедший яркое воплощение на кино- и телеэкране, за великолепные актерские работы, наполненные достоинством и благородством, за неподражаемый, с детства знакомый голос, которым говорят герои чудесных мультфильмов» и пожелал сил на новые творческие проекты.

Василий Ливанов сыграл более чем в 40 картинах и озвучил порядка 300 героев мультфильмов, среди них — Карлсон, Крокодил Гена, Удав из «38 попугаев». Он также был одним из авторов сценария «Бременских музыкантов». Но наибольшую известность актёру принесла роль сыщика Шерлока Холмса в серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».