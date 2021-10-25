Найшуллер предсказал запрет на сцены со стрельбой в Голливуде

Режиссёр Илья Найшуллер предсказал, что после инцидента с Алеком Болдуином, во время которого по ошибке погибла оператор Галина Хатчинс, в США могут запретить стрельбу в кино, заменяя все аналогичные сцены «графикой». Об этом пишет «Газета.Ru».

Кроме того, Болдуин, как я знаю, всегда был против оружия. И для него случившееся — психологическая травма надолго. Если не навсегда. Мне кажется, что после этого в США введут правило о запрете на стрельбу в кино. То есть будут всё подобное рисовать на графике. Это будет выглядеть хуже, но зато никто не умрёт, — пояснил Найшуллер.

По его словам, в Голливуде и так были установлены достаточно жёсткие правила по обращению с оружием на съёмочной площадке. Найшуллер рассказал, что эксперт по оружию не имеет права передать тот же пистолет актёру по приказу режиссёра, не убедившись в безопасности функционирующего реквизита. Он также добавил, что оружие перед выдачей актёру сперва показывают второму режиссёру.

Ранее режиссёр фильма «Ржавчина», на съёмках которого погибла Галина Хатчинс, Джоэл Соуса признался, что в момент выстрела Болдуин репетировал наведение оружия в объектив камеры.