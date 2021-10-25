Режиссёр фильма «Ржавчина» рассказал, куда целился Болдуин

Режиссёр Джоэл Соуса, раненный на съёмках фильма «Ржавчина», рассказал следствию, что в момент выстрела Алек Болдуин репетировал наведение оружия прямо в объектив. До этого актёр крайне ответственно относился к съёмкам с оружием, пишет ТАСС.

По словам Соусы, он и погибшая в результате инцидента оператор Галина Хатчинс сидели за камерой и выбирали наилучший ракурс для съёмок эпизода. После того как актёр был "пойман в кадр", выяснилось, что в объектив попадает нежелательная тень, так что положение аппаратуры пришлось изменить.

Соуса добавил, что Алек Болдуин до того дня был крайне аккуратен с оружием, перепроверял, что оно безопасно и что рядом нет детей. Сам момент выстрела руководитель съёмок отчётливо не запомнил, в его памяти остался только громкий хлопок, кровь на одежде и упавшая на пол Хатчинс.

Тем временем в управлении шерифа Санта-Фе заявили, что намерены найти записи с камер, использовавшихся на съёмках вестерна. По их данным, на записях могут обнаружиться дополнительные доказательства по использованию оружия из реквизита. Следователи также потребовали изъять всё оружие, одежду, электронные устройства, а также сделать трёхмерное сканирование сцены, где произошел инцидент.

Согласно показаниям помощника Хатчинс, в момент выстрела актёры репетировали одну из сцен, поэтому съёмка не велась. Тем не менее в офисе шерифа установили, что на месте происшествия находилось несколько единиц съёмочной техники и в памяти камер могли остаться записи, полезные для следствия.

22 октября во время работы над одной из сцен вестерна исполнитель одной из ролей Алек Болдуин произвёл выстрел из пистолета. Оружие должно было быть заряжено холостыми патронами, однако по каким-то причинам в нём оказались боевые боеприпасы. В итоге была убита кинооператор Галина Хатчинс, тяжёлое ранение в ключицу получил режиссёр Джоэл Соуса.

Российский актёр Игорь Жижикин предположил, что причиной трагедии могла стать невнимательность или усталость пиротехников, отвечающих за подготовку и проверку оружия. Также сообщалось, что в день трагедии на съёмках работал временный сотрудник. Он вышел на замену постоянного реквизитора, который отвечал за оружие.