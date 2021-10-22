Стало известно, кто отвечал за оружие Болдуина во время съёмок «Ржавчины»

В день трагедии на съёмках «Ржавчины», где актёр Алек Болдуин случайно застрелил оператора, на площадке работал временный сотрудник. Он вышел на замену постоянного реквизитора, который отвечал за оружие, пишет The New York Post.

По данным издания, в начале дня как минимум шесть членов съёмочной группы устроили забастовку. Они были возмущены условиями труда и покинули площадку. Среди покинувших съёмочный павильон был реквизитор по оружию, которому быстро нашли замену. Через шесть часов после этого произошёл роковой выстрел.

22 октября во время работы над одной из сцен вестерна исполнитель одной из ролей актёр Алек Болдуин произвёл выстрел из пистолета. Оружие должно было быть заряжено холостыми патронами, однако по каким-то причинам в нём оказались боевые боеприпасы. В итоге была убита кинооператор Галина Хатчинс, тяжёлое ранение в ключицу получил режиссёр Джоэл Соуса. Виновник трагедии сотрудничает со следствием. Он также присутствовал на церемонии прощания с погибшей по его вине Хатчинс.

Произошедшее прокомментировал снимавшийся в Голливуде и лично знакомый с Болдуином российский актёр Игорь Жижикин. По его мнению, причиной трагедии могла стать невнимательность или усталость пиротехников, отвечающих за подготовку и проверку используемого на съёмках фильма оружия. Он отметил, что актёр не обязан проверять оружие, которое ему дают перед съёмками, поэтому претензий к самому Болдуину быть не может.