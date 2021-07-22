Начались съёмки первого российского сериала для Netflix с Бондарчуком

Онлайн-кинотеатр Netfix начал снимать первый российский сериал для стримингового сервиса. Проект называется «Анна К», говорится в публикации официального Instagram-аккаунта Netflix Russia. В основе шоу роман Льва Толстого «Анна Каренина», только действие произведения перенесут из второй половины XIX века в современную Россию. Одну из главных ролей сыграет Фёдор Бондарчук.

На первом снимке в посте изображена тарелка с портретом великого писателя. На втором — уже разбитая посуда «на счастье».

Кто-то тарелку разбивает на счастье, а кто-то, по традиции, на старт съёмок! Продакшн «Анны К» начался, — отметили в Netflix Russia.

Анну Каренину сыграет Светлана Ходченкова, Алексея Каренина — Фёдор Бондарчук, Дарью Облонскую — Юля Александрова, Степана Облонского — Гоша Куценко, Константина Лёвина — Юра Борисов. Имя исполнителя роли Алексея Вронского пока держится в секрете. Съёмки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Сериал выйдет на Netflix по всему миру.

В качестве режиссёров выступят Валерий Федорович, Евгений Никишов, Наташа Меркулова, Алексей Чупов и Роман Кантор. Дату премьеры объявят позже.

Анна Каренина в новом сериале — светская львица, являющаяся женой будущего губернатора Санкт-Петербурга. Судьбоносный роман с наследником алюминиевой империи Вронским почти моментально выходит из-под контроля. Пресс-служба отметила , что сериал затронет темы страсти и верности, доказав, что любовь может приводить как к свободе, так и к гибели, несмотря ни на какие богатства.

Ранее сообщалось, что интернет-пользователи пишут гневные комментарии на сайте украинского телеканала «1+1» после выхода первой серии комедийного сериала «Сваты» на украинском языке. Зрители уверены, что такой ход лишь испортил качество шоу. До этого ленту показывали на местном ТВ на русском языке, но с украинскими субтитрами.