Перевод «Сватов» на украинский язык разгневал зрителей

Интернет-пользователи пишут гневные комментарии на сайте украинского телеканала «1+1» после выхода первой серии комедийного сериала «Сваты» на украинском языке. Зрители уверены, что такой ход лишь испортил качество шоу. До этого ленту показывали на местном ТВ на русском языке, но с украинскими субтитрами.

Юзеры отметили , что из-за дублирования фильм потерял «изюминку», больше не слышно настоящих голосов актёров, отсюда — «скупые эмоции» персонажей.

Это действительно ужас, как так можно испортить хороший сериал. Вы ещё переведите «Бриллиантовую руку» на украинский, у меня вся семья в шоке. Зачем? — возмутился один из поклонников проекта.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу на Украине в 2019-м. Согласно документу, единственным государственным языком в стране считается украинский, и он является обязательным для органов власти и общественных сфер на всей территории Украины. Часть положений вступает в силу поэтапно. Например, с 16 июля 2021-го украинский язык стал обязательным в фильмах и телесериалах на ТВ.

Работа над первой частью сериала «Сваты» началась ещё в 2008 году. Съёмки сначала прекратились в 2014-м, когда испортились отношения России и Украины. В 2020 году работу прервала пандемия коронавируса.

Ранее сообщалось, что режиссёр «Сватов» Андрей Яковлев объявил об окончании работы над полюбившимся миллионам россиян и жителям других стран сериалом. В аккаунте актрисы Татьяны Кравченко в Instagram опубликован ролик, где режиссёр сообщает артистам о завершении последнего дня съёмок.