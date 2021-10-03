В России выйдет книга о съёмках фильма «Дюна»

22 октября на русском языке выйдет книга «Дюна. Иллюстрированная история создания классики научной фантастики», посвящённая недавно вышедшей нашумевшей экранизации книги Фрэнка Герберта. Автором книги стала исполнительный продюсер «Дюны» Таня Лапойнт, предисловие написал режиссёр картины Дени Вильнёв. Об этом сообщается на сайте издательства «Эксмо».

В книгу вошли репортажи о съёмках и создании спецэффектов, а также партитура композитора картины Ханса Циммера, написанная специально для этого издания. Читателей также ожидают эксклюзивные интервью с режиссёром и актёрами фильма — Тимоти Шаламе (Пол Атрейдес), Джейсоном Момоа (Дункан Айдахо), Ребеккой Фергюсон (Джессика) и Оскаром Айзеком (герцог Лето Атрейдес).

Ранее критики на 78-м Венецианском кинофестивале заявили, что масштаб картины сравним с «Властелином колец» и её стоит смотреть на большом экране, чтобы оценить истинную красоту кино. Сам режиссёр заявил, что съёмочная группа «старалась сделать настолько иммерсивный фильм, насколько возможно», а сам роман Фрэнка Герберта с годами становится всё более пророческим.