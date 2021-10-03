В России выйдет книга о съёмках фильма «Дюна»

22 октября на русском языке выйдет книга «Дюна. Иллюстрированная история создания классики научной фантастики», посвящённая недавно вышедшей нашумевшей экранизации книги Фрэнка Герберта. Автором книги стала исполнительный продюсер «Дюны» Таня Лапойнт, предисловие написал режиссёр картины Дени Вильнёв. Об этом сообщается на сайте издательства «Эксмо».
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Ранее критики на 78-м Венецианском кинофестивале заявили, что масштаб картины сравним с «Властелином колец» и её стоит смотреть на большом экране, чтобы оценить истинную красоту кино. Сам режиссёр заявил, что съёмочная группа «старалась сделать настолько иммерсивный фильм, насколько возможно», а сам роман Фрэнка Герберта с годами становится всё более пророческим.