На 96-м году жизни скончался режиссёр театра и кино Владимир Гориккер

В Москве в возрасте 96 лет умер режиссер и сценарист Владимир Гориккер, автор таких фильмов, как «Под крышами Монмартра», «Звезда экрана», «Иоланта» и «Моцарт и Сальери». О смерти творца, прославившего жанр кинооперы, сообщил его сын Владимир Смелков на своей странице в Facebook.

Папа для всех был источником огромной, теплой энергии. <…> Мы были единым целым. Он всё умел превратить в весёлую игру или квест, даже если речь шла о его здоровье. Мне очень больно, что теперь он больше не сможет лично поделиться со мной и с вами кусочком своей теплоты, но я верю в то, что вы сможете разглядеть её в его фильмах, — написал Смелков.

Гориккер родился в столице 2 ноября 1925 года. В 28 лет он с отличием окончил режиссёрский факультет ГИТИСа. В течение нескольких лет Гориккер работал режиссёром в театрах оперы и балета Одессы и Киева, перед тем как сосредоточиться на кино.

За свою карьеру режиссёр поработал на киностудии «Мосфильм», Рижской киностудии и Киностудии им. Горького. Под его руководством работали такие выдающиеся исполнители, как Александр Ширвиндт, Иннокентий Смоктуновский, Вера Васильева, и другие.

Артист также несколько раз выигрывал престижные международные награды, включая полученные на фестивалях в Бергамо, Салерно и Хиконе.

На прошлой неделе в возрасте 95 лет скончался видный деятель кино народный артист РСФСР Владимир Татосов. Причиной смерти легенды «Мосфильма» и Большого драматического театра стала онкология, осложнённая коронавирусом.