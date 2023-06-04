«Мы предупреждали»: в отношении Козловского могут возбудить еще одно дело Общественник Бородин потребует завести на актера Козловского уголовное дело за ложный донос

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Данила Козловский

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин рассказал NEWS.ru, что готовит обращение в следственные органы для привлечения актера Данилы Козловского к уголовной ответственности за заведомо ложный донос. По словам общественника, артист жаловался на него в суд и утверждал, что он якобы выложил про него ложную информацию в своем Telegram-канале. Бородин заявил, что прошел все проверки, и по итогам экспертиз к нему больше нет вопросов.

Мы предупреждали, что если вы будете действовать таким способом, мы после проверок будем обращаться по поводу ложного доноса. Наши юристы будут настаивать на возбуждении в отношении Козловского уголовного дела по данному факту и будем привлекать его по всей строгости закона РФ, — сообщил глава ФПБК.

Ранее Бородин обращался в Генпрокуратуру с требованием проверить действия Козловского на предмет дискредитации Вооруженных сил РФ. В своем заявлении общественник указал, что после начала спецоперации на Украине актер уехал в США, но планирует вернуться в Россию, где у него были запланированы спектакли. В ответ Козловский подал жалобу на Бородина в суд. Спектакли с участием актера, которые должны были пройти в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга, впоследствии были отменены, после чего Козловский объявил, что до конца года уходит в отпуск.

СМИ писали, что глава ФБПК также просил Генпрокуратуру проверить Козловского на предмет возможного финансирования ВСУ. В своем заявлении Бородин отметил, что актер дружит с кинопродюсером и режиссером Александром Роднянским (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который был заочно арестован в России по делу о фейках про армию.