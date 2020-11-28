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«Мосфильм» за время карантина потерял 100 млн рублей

11:13, 30 ноября 2020
Карен Шахназаров Карен Шахназаров Фото: Илья Питалев/РИА Новости

«Мосфильм» за время весеннего жёсткого карантина потерял около 100 миллионов рублей, сказал в интервью NEWS.ru генеральный директор киноконцерна Карен Шахназаров.

В период карантина были потери: думаю, миллионов сто. Точно мы ещё не подсчитывали, это примерная цифра, — сказал Шахназаров.

Однако, директор «Мосфильма» отметил, что концерн сегодня вышел на прежний уровень дохода.

Однако некоторые подразделения до сих пор не работают. Например, музей — это важная часть. Очень много желающих, — отметил Шахназаров.

Ранее Шахназаров призвал ужесточить в России законы показа фильмов в Сети, писал NEWS.ru.

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