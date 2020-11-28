«Мосфильм» за время карантина потерял 100 млн рублей

«Мосфильм» за время весеннего жёсткого карантина потерял около 100 миллионов рублей, сказал в интервью NEWS.ru генеральный директор киноконцерна Карен Шахназаров.
В период карантина были потери: думаю, миллионов сто. Точно мы ещё не подсчитывали, это примерная цифра, — сказал Шахназаров.
Однако, директор «Мосфильма» отметил, что концерн сегодня вышел на прежний уровень дохода.
Однако некоторые подразделения до сих пор не работают. Например, музей — это важная часть. Очень много желающих, — отметил Шахназаров.
Ранее Шахназаров призвал ужесточить в России законы показа фильмов в Сети, писал NEWS.ru.