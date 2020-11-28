«Мосфильм» за время карантина потерял 100 млн рублей

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60-летний артист Олег Меньшиков вместе с супругой Анастасией Черновой посетил открытие ГУМ-катка на Красной площади в Москве, опираясь на трость. До этого выхода в свет он длительное время не появлялся на публике.

Ничего страшного. Просто прохожу реабилитацию, у меня всё нормально! — пояснил актёр журналистам издания «7 дней». Скорее всего, у Меньшикова обострилась травма ноги. Год назад он повредил её во время...