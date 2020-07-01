Монтажёра «Дылды» пригласили стать академиком «Оскара»

В 2020 году в перечень приглашённых в Киноакадемию экспертов, отвечающих за присуждение «Оскара», вошли 819 кинематографистов, в том числе и представители России.
В списке, опубликованном на сайте киноакадемии,
Всего на его счету более 30 работ, таких как «ЖАRА», «9 рота», «Дуэлянт», сериалы «Годунов» и «Демон революции».
Также были приглашены режиссеры-документалисты Виталий Манский и Марина Разбежкина, звукорежиссер Павел Дореули и супервайзер визуальных эффектов Дмитрий Токояков.
Как отмечается, если все 819 новых академиков примут приглашение, то общее число членов Академии не только достигнет 9412, но 45% будут женщинами, а 36% будут представлять этнические и расовые группы.
Из-за пандемии коронавируса организаторы церемонии вручения премии «Оскар» сообщили о переносе даты мероприятия. Оно будет проведено 25 апреля 2021 года, а период отбора работ будет продлён до 28 февраля 2021 года.
Ранее также стало известно о решении заморозить число номинантов в категории «Лучший фильм». Количество картин, которые могут принять участие, ограничили до десяти.
Как информировал NEWS.ru, в 2021 году впервые на престижную статуэтку смогут претендовать картины, которые демонстрировались в Сети, но не запускались в прокат в кинотеатрах. Такое исключение сделали из-за пандемии коронавируса.
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