СМИ сообщили в возможном переносе вручения премии «Оскар» в 2021 году

https://static.news.ru/photo/5ac92512-9a69-11ea-b1fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Rui/Xinhua/Global Look Press

Церемонию вручения кинопремии «Оскар» в 2021 году могут перенести. Такой вариант рассматривается членами Американской академии кинематографических искусств и наук, сообщили журналистами со ссылкой на информированный источник.

В апреле организаторы «Оскара» на фоне пандемии коронавируса решили изменить правила отбора фильмов для получения награды в 2021 году. Впервые на престижную статуэтку смогут претендовать картины, которые демонстрировались в Сети, но не запускались в прокат в кинотеатрах.

Саму церемонию, скорее всего, перенесут, — передаёт слова источника Variety.

Другой собеседник издания опроверг эти сведения и сказал, что планы на «Оскар» остаются неизменными. В Академии появившиеся новости никак не комментируют.

Как ранее писал NEWS.ru, на стриминговом сервисе Okko выйдут короткометражные фильмы, вошедшие в конкурсную программу кинопремии «Оскар». В коллекцию войдут фильмы, состязавшиеся за награды в 2019 году.