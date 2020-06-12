Американская киноакадемия «заморозит» число номинантов на «Оскар»

https://static.news.ru/photo/500e8700-acea-11ea-8020-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Rui/Xinhua/Global Look Press

Со следующего года в номинанты на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм» будут включать ровно десять картин, сообщила Американская академия киноискусств.

Отмечается, что сейчас количество картин на приз за лучший фильм произвольно — от пяти до десяти. При этом в этом году номинировать будут по старым правилам.

Начиная с 94-й церемонии вручения в 2022 году категория «Лучший фильм» будет состоять из десяти номинантов, — сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение академии.

Кроме того, академия намерена продолжить реализацию своей инициативы 2020 года, призванной содействовать «беспристрастности и инклюзивности» сообщества кинематографистов. В частности, количество цветных среди киноакадемиков уже удвоено, к концу года будет удвоено число женщин.

Как писал NEWS.ru, а апреле организаторы «Оскара» на фоне пандемии коронавируса решили изменить правила отбора фильмов для получения награды в 2021 году. Впервые на престижную статуэтку смогут претендовать картины, которые демонстрировались в Сети, но не запускались в прокат в кинотеатрах.