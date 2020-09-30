ММКФ отменил показ фильма «Врата в рай» о Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/aca3ba00-0337-11eb-a268-fa163e074e61_660.jpg Фрагмент постера к фильму «Врата в рай» Фото: kinopoisk.ru

Организаторы Московского международного кинофестиваля (ММКФ) решили не проводить показы фильма «Врата в рай» армянского режиссёра Дживана Аветисяна. Картина посвящена конфликту в Нагорном Карабахе.

Директор фестиваля Кирилл Разлогов объяснил, что это было сделано в качестве меры предосторожности, передаёт ТАСС. Он отметил, что показ фильма может привести к столкновениям армян и азербайджанцев в Москве.

Фильм действительно был во внеконкурсной программе, он посвящён Нагорному Карабаху. Показывать в период эскалации военных действий картину, которая касается этой проблемы, нам показалось рискованным, — сказал Разлогов.

По его словам, в создании картины принимали участие несколько стран и её сняли с показа именно из-за тематики.

Действие ленты разворачивается в 2016 году. По сюжету немецкий журналист приезжает в Карабах, чтобы осветить события вновь разразившейся после 22-летнего перемирия войны.

С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях.

Нагорный Карабах является частью Азербайджана. После Карабахской войны в 1992–1994 годах регион объявил о своей независимости. Большинство населения этой территории — армяне. Международное сообщество не признало независимость Нагорного Карабаха.

Как писал NEWS.ru, премьерный показ сериала «Шерлок в России» режиссёра Нурбека Эгена состоится на ММКФ, который будет проходить с 1 по 8 октября.