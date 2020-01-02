https://static.news.ru/photo/80edecea-2da5-11ea-88f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Мини-сериал «Дракула», который вышел в просмотр 1 января, нагнал страху на зрителей. Многих напугали зомби, кровожадные невесты вампира, его жуткие превращения из человека в волка.

Своими впечатлениями от фильма зрители поделились в Twitter. Многие признались, что теперь не могут спать, пишет Daily Mail.

Дракула был ужасен, но великолепен. Но свет я все-таки оставлю включенным, — пишет одна из пользователей.

Сериал снят интересно и захватывающе, визуально смотрится потрясающе. Хорошее переосмысление с несколькими действительно ужасающими эффектами, — оценил кино другой.

Многие пришли к выводу, что снятый сериал — лучшая адаптация романа Брэма Стокера за последнее время. Зрители оценили и эффекты, и впечатление, которое вызывает сериал.

Это было великолепно, — приходит к выводу один из них.

Ранее NEWS.ru сообщал, что BBC и Netflix приступили в апреле к съёмкам мини-сериала по «Дракуле» Брэма Стокера. Над проектом работала звёздная команда.