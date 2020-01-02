Мини-сериал «Дракула», который вышел в просмотр 1 января, нагнал страху на зрителей. Многих напугали зомби, кровожадные невесты вампира, его жуткие превращения из человека в волка.
Своими впечатлениями от фильма зрители поделились в Twitter. Многие признались, что теперь не могут спать,
Дракула был ужасен, но великолепен. Но свет я все-таки оставлю включенным, — пишет одна из пользователей.
Me trying to sleep after that— Johnny Collins (@JohnnyCollins25)
#Dracula pic.twitter.com/O1FsBcW9E0 1 января 2020 г.
Сериал снят интересно и захватывающе, визуально смотрится потрясающе. Хорошее переосмысление с несколькими действительно ужасающими эффектами, — оценил кино другой.
Многие пришли к выводу, что снятый сериал — лучшая адаптация романа Брэма Стокера за последнее время. Зрители оценили и эффекты, и впечатление, которое вызывает сериал.
Это было великолепно, — приходит к выводу один из них.
Ранее NEWS.ru сообщал, что BBC и Netflix приступили в апреле к съёмкам мини-сериала по «Дракуле» Брэма Стокера. Над проектом работала звёздная команда.
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