Между звёздами сериала «Друзья» начались романтические отношения

Между звёздами знаменитого ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон и Дэвидом Швиммером завязались романтические отношения. Об этом сообщает Fox News.

После воссоединения стало ясно, что воспоминания о прошлом пробудили чувства к ним обоим и что химия, которую им всегда приходилось хоронить, всё ещё была там. Они начали переписываться сразу после съёмок, и только в прошлом месяце Дэвид вылетел из своего дома в Нью-Йорке, чтобы встретиться с Джен в Лос-Анджелесе, — сообщил источник издания.

Их отношения начались после съёмок дополнительного эпизода «Друзей», в котором Энистон и Швиммер признались, что испытывали тайные чувства друг к другу во время работы над сериалом. Однако, по данным инсайдера, они всё-таки решили попробовать пробудить старые эмоции и начать встречаться. Он также добавил, что пара хорошо проводила время в доме Энистон в Лос-Анджелесе: актёры гуляли по винограднику в Санта-Барбаре, вместе ужинали и смеялись.

Ранее Дженнифер Энистон назвала фильм, за участие в котором ей до сих стыдно. По словам актрисы, её актёрская игра в этой кинокартине оставляла желать лучшего.