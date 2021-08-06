Дженнифер Энистон раскрыла, за какой фильм ей стыдно

Американская артистка Дженнифер Энистон в шоу Let's unpack that журнала InStyle раскрыла, за какой из своих первых фильмов было стыдно. До звёздной роли Рэйчел в сериале «Друзья», она снялась в нескольких лентах, среди которых фильм ужасов «Лепрекон».
Сейчас Энистон, ставшая одной из самых востребованных актрис Голливуда, призналась, что тогда переживала из-за того, что участие в хорроре разрушит её карьеру.
Есть множество фильмов, о которых ты думаешь: «Боже, это просто [кошмар]... как я потом буду жить с этим? Так неловко», — подчеркнула Энистон.
Проект Марка Джонса
В 2019-м Энистон
Ранее Энистон заявила, что отказалась от общения с друзьями, которые не хотят делать прививки из-за своих взглядов. Как пишет Daily Mail, Энистон не хочет кого-то в чём-то убеждать и тратить своё время на людей, которые «просто не прислушиваются к фактам», когда дело касается науки. Актриса «вычеркнула таких людей из своей жизни». Она считает, что часть американцев, которые не делают прививки от COVID, основывают свою позицию на «страхе или пропаганде».