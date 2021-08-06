Дженнифер Энистон раскрыла, за какой фильм ей стыдно

Американская артистка Дженнифер Энистон в шоу ​Let's unpack that журнала InStyle раскрыла, за какой из своих первых фильмов было стыдно. До звёздной роли Рэйчел в сериале «Друзья», она снялась в нескольких лентах, среди которых фильм ужасов «Лепрекон».

Сейчас Энистон, ставшая одной из самых востребованных актрис Голливуда, призналась, что тогда переживала из-за того, что участие в хорроре разрушит её карьеру.

Есть множество фильмов, о которых ты думаешь: «Боже, это просто [кошмар]... как я потом буду жить с этим? Так неловко», — подчеркнула Энистон.

Проект Марка Джонса вышел на экранах в 1993-м, где Энистон появилась в образе девушки-подростка, преследуемой персонажем из ирландского фольклора (Уорик Дэвис). Монстр уверен в том, что она украла его горшок с золотом и должна понести наказание.

В 2019-м Энистон рассказывала , что в 2009-м пересмотрела «Лепрекона» со своим тогдашним другом Джастином Теру, чтобы весело провести время. Но ей было не до шуток. Она отметила, что постоянно выходила из комнаты, «краснея» за свою игру.

Ранее Энистон заявила, что отказалась от общения с друзьями, которые не хотят делать прививки из-за своих взглядов. Как пишет Daily Mail, Энистон не хочет кого-то в чём-то убеждать и тратить своё время на людей, которые «просто не прислушиваются к фактам», когда дело касается науки. Актриса «вычеркнула таких людей из своей жизни». Она считает, что часть американцев, которые не делают прививки от COVID, основывают свою позицию на «страхе или пропаганде».