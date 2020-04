В ролике, опубликованном в Twitter, Макконахи представился борцом с коронавирусом Бобби Бандито. Он снял для зрителей инструкцию, как смастерить повязку на лицо из шейного платка, фильтра для кофе и резинок.

we’ve got more livin to do #BobbyBandito pic.twitter.com/V5s9nuVqDi