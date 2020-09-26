Мать актёра Егора Клинаева рассказала о жизни после гибели сына

https://static.news.ru/photo/b91ce8b0-00a8-11eb-b6c1-fa163e074e61_660.jpg Наталия Клинаева Фото: nataliya.klinaeva/facebook.com

Спустя три года после трагической гибели начинающего российского актёра Егора Клинаева его семья так и не смогла смириться с потерей. По словам матери артиста Наталии Клинаевой, пересматривая сериалы с его участием, она как будто вновь общается с сыном.

С 16 сентября в Интернете стал выходить сериал «Взрыв», в котором 18-летний актёр сыграл одну из ключевых ролей. Эта работа стала для него одной из последних. События фильма разворачиваются после трагического инцидента в обычной московской пятиэтажке.

Сериал снимали в 2016 году. Егору на тот момент было 17 с половиной лет. <...> Сын рассказывал, что ему нравится, как меняется его герой: сначала он был глупым подростком, а потом, в результате трагедии, становится более серьёзным и осознанным. Вначале за персонажем Егора, согласно сценарию, следил старший брат, а в конце всё происходит с точностью до наоборот, — цитирует маму актёра StarHit.

Она призналась, что испытывает смешанные чувства, глядя на сына. Она рассказала, что рада снова слышать его голос и видеть Егора живым и улыбающимся.

Вместе с тем, добавила она, семья пытается жить с невосполнимой утратой и держаться. Она уверена, что её старший ребёнок хотел бы видеть близких счастливыми.

У Егора есть младшая сестра Вера, в которой он души не чаял. В 2020 году она пошла в первый класс. По словам Наталии Клинаевой, она не будет возражать, если девочка, как и старший брат, решит связать свою судьбу с шоу-бизнесом. Главное, чтобы дочь чувствовала себя в этой сфере естественно и «чтобы это дело было её», подчеркнула её мать.

Егор Клинаев, получивший к тому моменту известность по роли в сериале «Физрук», погиб 27 сентября 2017 года в Москве. Как писал NEWS.ru, он остановился на трассе, чтобы помочь попавшим в ДТП людям. Подростка сбил мчавшийся мимо автомобиль, актёр скончался на месте.

Помимо съёмок почти в двух десятках кинопроектов, он несколько лет был ведущим детской передачи на телевидении, а также занимался музыкой.

Уже после его смерти вышли сериалы «Улица» и «Домашний арест» с его участием.