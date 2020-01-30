Австралийская актриса Марго Робби объяснила, почему Джеред Лето не примет участие в фильме «Хищные птицы» в роли Джокера.
Робби, выступающая по совместительству продюсером спин-оффа «Отряда самоубийц», заявила, что это был её сознательный выбор. Она хотела, чтобы её персонаж, Харли Квинн, никак не пересекалась с Джокером и была сфокусирована на своей женской команде, сообщает ComicBook.
Я очень хотела увидеть Харли в банде девчонок и чувствовала огромный недостаток экшен-фильмов, рассказывающих о женщинах, объединившихся в команду. Мне казалось, что никто этим не занимается и не понимала, почему это проблема даже для картин, снятых по комиксам, — заявила артистка.
Второй трейлер фильма «Хищные птицы» режиссёра Кэти Янь вышел 9 января. Вместе с Марго Робби в картине сыграют Джерни Смоллетт, Мэри Элизабет Уинстэд, Юэн Макгрегор и Крис Мессина, писал NEWS.ru.
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