«Майор Гром» стал самым популярным фильмом на Netflix

Российский фантастический боевик «Майор Гром: Чумной доктор» (2021) режиссёра Олега Трофима стал самым популярным фильмом на стриминговой платформе Netflix в июле, передаёт портал FlixPatrol. Картину посмотрели в 80 странах. На второй строчке оказалась лента «Улица страха. Часть 1: 1994», на третьей — «Кроваво-красное небо».

Премьера «Майора Грома: Чумного доктора» в РФ состоялась 1 апреля 2021-го, мировая — 7 июля. А 8 июля фильм возглавил суточный международный рейтинг самых просматриваемых фильмов на стриминговой платформе Netflix. При этом отечественный фильм обогнал такие популярные ленты, как «Варкрафт» и «Кунг-фу Панда 3». В 14 странах «Майор Гром» оказался на первом месте по количеству просмотров. А в 65 государствах лента вошла в топ-10. При этом бокс-офис фильма в России оказался вдвое меньше бюджета.

Картина создана на основе серии комиксов издательства Bubble. Она рассказывает о приключениях майора полиции Санкт-Петербурга, который борется со злодеем Чумным Доктором. Преступник убивает людей, которые в своё время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе.

Ранее сообщалось, что Жизневский, сыгравший главную роль в фильме «Майор Гром: Чумной доктор», рассказал, что режиссёр картины стал для команды просто «батарейкой с неиссякаемым зарядом энергии». Актёр поделился историей, как случайно сломал нос каскадёру, а сам порвал мышцу на съёмках фильма.