Мачеха Михайловского раскрыла, кто дал деньги на его лечение от рака Мачеха Михайловского: деньги на лечение актера от рака выделило Госкино

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Никита Михайловский в роли Романа и Татьяна Аксюта в роли Кати в художественном фильме «Вам и не снилось...»

Деньги на лечение актера Никиты Михайловского от лейкоза в Лондоне выделило Госкино, хотя делать операцию было уже поздно, рассказала NEWS.ru мачеха актера Ирина Каверзина. По ее словам, несмотря на то, что по телевидению был объявлен сбор средств, собрать нужную сумму не получилось.

О его болезни рассказал Александр Невзоров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) в программе «600 секунд» и объявил сбор средств. Для контакта дали наш домашний телефон, и я отвечала на звонки. Почти ничего не собрали, деньги на лечение выделило Госкино, — уточнила Каверзина.

Мачеха звезды фильма «Вам и не снилось...» сообщила, что у актера поздно выявили рак и он в сопровождении жены Екатерины отправился в Лондон, где ему должны были сделать операцию по пересадке костного мозга. Однако там Никите Михайловскому стало хуже, и домой он вернулся уже в гробу.

Никита Михайловский получил известность в 1981 году, когда вышел фильм «Вам и не снилось...» о любви двух подростков. Михайловский сыграл роль Ромы Лавочкина, который борется за свою любовь к однокласснице Кате. Картину посмотрели 23 млн зрителей, журнал «Советский экран» признал «Вам и не снилось...» лучшим фильмом года.

8 апреля Никите Михайловскому исполнилось бы 60 лет. Он ушел из жизни в 27 лет, спустя 13 дней после своего дня рождения. Михайловского похоронили на Комаровском кладбище в Петербурге, где находятся могилы многих знаменитостей.

Ранее мачеха Никиты Михайловского рассказала, что от актера сначала скрывали его лейкоз, а когда он узнал о диагнозе, то воспринял его спокойно. По словам Каверзиной, перед лицом смерти актер вел себя очень мужественно.