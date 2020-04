Lucasfilm начала работу над третьим сезоном «Мандалорца»

Кинокомпания Sony Pictures перенесла премьеру второй части фильма «Веном» вселенной Marvel из-за пандемии коронавируса. Изначально картина должна была появиться в прокате 1 октября 2020 года.

Новая лента выйдет на больших экранах 25 июня 2021 года, сообщает Variety. Кроме того, продюсеры обнародовали официальное название проекта: Venom: Let There Be Carnage («Веном: Да будет резня»). Наименование также...