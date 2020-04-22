Lucasfilm начала работу над третьим сезоном «Мандалорца»

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Студия Lucasfilm запустила в производство третий сезон сериала «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн». Шоураннер Джон Фавро работает над сценарием продолжения.

Как отмечает Variety, отдел художников Lucasfilm последние несколько недель занят созданием концепт-артов будущих эпизодов.

Мы только что начали предпроизводство и разбираемся с продолжением приключений мандалорца в сезоне 3, — рассказал источник издания.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Disney+ выпустит многосерийный документальный фильм, рассказывающий о процессе создания сериала «Мандалорец». Премьера состоится 4 мая, в Международный день «Звёздных войн».