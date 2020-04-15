Disney+ покажет документальный сериал о создании «Мандалорца»

Стриминговый сервис Disney+ выпустит многосерийный документальный фильм, рассказывающий о процессе создания сериала «Мандалорец». Премьера состоится 4 мая, в Международный день «Звёздных войн».
О выходе проекта, получившего название «Галерея Disney: Мандалорец», сообщается в Twitter онлайн-кинотеатра. В него войдёт восемь эпизодов.
Pull back the curtain on— Disney+ (@disneyplus)
#TheMandalorian. Disney Gallery: The Mandalorian, an eight-episode documentary series, starts streaming on May the 4th, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/wuCYVDogPE April 15, 2020
Сериал будет состоять из интервью с создателями и актёрами сериала, видео со съёмочной площадки, концепт-артов и рассказов о новых технологиях, которые применялись в работе.
Как писал NEWS.ru, в Сети появился трейлер финальных эпизодов седьмого эпизода мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов». В 2020 году проект закрывается.
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