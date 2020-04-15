Disney+ покажет документальный сериал о создании «Мандалорца»

https://static.news.ru/photo/5ba002a6-7f31-11ea-a0c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Pohl, via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

Стриминговый сервис Disney+ выпустит многосерийный документальный фильм, рассказывающий о процессе создания сериала «Мандалорец». Премьера состоится 4 мая, в Международный день «Звёздных войн».

О выходе проекта, получившего название «Галерея Disney: Мандалорец», сообщается в Twitter онлайн-кинотеатра. В него войдёт восемь эпизодов.

Pull back the curtain on #TheMandalorian . Disney Gallery: The Mandalorian, an eight-episode documentary series, starts streaming on May the 4th, only on #DisneyPlus . pic.twitter.com/wuCYVDogPE — Disney+ (@disneyplus) April 15, 2020

Сериал будет состоять из интервью с создателями и актёрами сериала, видео со съёмочной площадки, концепт-артов и рассказов о новых технологиях, которые применялись в работе.

Как писал NEWS.ru, в Сети появился трейлер финальных эпизодов седьмого эпизода мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов». В 2020 году проект закрывается.