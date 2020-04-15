Кино

Disney+ покажет документальный сериал о создании «Мандалорца»

18:31, 15 апреля 2020
Фото: Alexander Pohl, via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

Стриминговый сервис Disney+ выпустит многосерийный документальный фильм, рассказывающий о процессе создания сериала «Мандалорец». Премьера состоится 4 мая, в Международный день «Звёздных войн».

О выходе проекта, получившего название «Галерея Disney: Мандалорец», сообщается в Twitter онлайн-кинотеатра. В него войдёт восемь эпизодов.

Сериал будет состоять из интервью с создателями и актёрами сериала, видео со съёмочной площадки, концепт-артов и рассказов о новых технологиях, которые применялись в работе.

Как писал NEWS.ru, в Сети появился трейлер финальных эпизодов седьмого эпизода мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов». В 2020 году проект закрывается.

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