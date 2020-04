Линч запустил для врачей бесплатный курс по трансцендентальной медитации

https://static.news.ru/photo/73709362-7f1a-11ea-b248-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/Global Look Press

Американский режиссёр Дэвид Линч выпустил бесплатный курс по трансцендентальной медитации. Он предназначен для медицинских работников, борющихся с пандемией коронавируса.

Организация David Lynch Foundation открыла проект, получивший название Heal the Healers Now. Режиссёр рассказал в беседе с Page Six, что медитирование поможет врачам справиться со стрессом и и побороть эмоциональное выгорание.

Говорят, это как война, только враг здесь — вирус. Врачи и медсестры сейчас на передовой. Они испытывают сильный стресс, и когда всё закончится, некоторые из них действительно будут как солдаты, вернувшиеся с войны, — сказал кинематографист.