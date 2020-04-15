Кино

Линч запустил для врачей бесплатный курс по трансцендентальной медитации

15:52, 15 апреля 2020
Фото: Serg Glovny/Global Look Press

Американский режиссёр Дэвид Линч выпустил бесплатный курс по трансцендентальной медитации. Он предназначен для медицинских работников, борющихся с пандемией коронавируса.

Организация David Lynch Foundation открыла проект, получивший название Heal the Healers Now. Режиссёр рассказал в беседе с Page Six, что медитирование поможет врачам справиться со стрессом и и побороть эмоциональное выгорание.

Говорят, это как война, только враг здесь — вирус. Врачи и медсестры сейчас на передовой. Они испытывают сильный стресс, и когда всё закончится, некоторые из них действительно будут как солдаты, вернувшиеся с войны, — сказал кинематографист.

Дэвид Линч рассказал, что начал делать лампы во время изоляции из-за пандемии COVID-19. Он признался, что ему нравится работать с деревом, смолой и электричеством, писал NEWS.ru.

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