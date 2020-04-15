Линч запустил для врачей бесплатный курс по трансцендентальной медитации

Американский режиссёр Дэвид Линч выпустил бесплатный курс по трансцендентальной медитации. Он предназначен для медицинских работников, борющихся с пандемией коронавируса.
Организация David Lynch Foundation
Говорят, это как война, только враг здесь — вирус. Врачи и медсестры сейчас на передовой. Они испытывают сильный стресс, и когда всё закончится, некоторые из них действительно будут как солдаты, вернувшиеся с войны, — сказал кинематографист.
Дэвид Линч
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