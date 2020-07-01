ЛГБТ-активист назвал реалистичным фильм HBO о пытках геев в Чечне

https://static.news.ru/photo/412bc876-bbac-11ea-885e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фотограф Максим Лапунов, рассказавший о пытках в чеченской «секретной тюрьме» для геев, прокомментировал документальный фильм НВО «Добро пожаловать в Чечню» режиссёра из США Дэвида Франса.

В картине рассказывается о преследования молодых людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в республике. По словам Лапунова, который стал одним из главных героев ленты, фильм получился достаточно реалистичным.

В центре повествования — ЛГБТ-активисты, которые работают под прикрытием для того, чтобы вызволить «своих» и дать им возможность получить визу и убежище. Большинство героев фильма согласились принять участие в съёмках только на условиях анонимности. Сами съёмки проходили с помощью скрытой камеры, а в документальной ленте в первый раз использовали технологию, позволяющую полностью менять черты человеческого лица с сохранением мимики.

Фильм очень впечатлил меня. Очень красивая история, я даже не ожидал, что, оказывается, в моей семье столько любви и понимания. Это очень классно. Фильм очень точный, — рассказал Лапунов в интервью «Дождю».

По словам ЛГБТ-активиста, сначала он не соглашался сниматься в фильме. Однако режиссер буквально упрашивал его, потому что он очень хотел понять, чем закончится впервые поданная жалоба от гея так открыто, и что из этого вообще выйдет.

Ранее NEWS.ru писал, что Максиму Лапунову, рассказавшему о пытках в чеченской «секретной тюрьме» для геев, пришлось покинуть Россию. Куда именно он уехал, не сообщается. Такое решение мужчина принял из-за постоянных угроз, поступающих ему и его родственникам, которые не оставили ему «надежды на нормальную жизнь».