«Ленфильм» остановил съёмки «вертикального» блокбастера Бекмамбетова

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Киностудия «Ленфильм» в Санкт-Петербурге остановила съёмки фильма «Фау-2. Побег из ада» Тимура Бекмамбетова из-за запретов на массовые мероприятия, введённых в связи с пандемией коронавируса. Это первый в мире блокбастер, снятый в вертикальном формате.

Со 2 апреля все сотрудники по возможности работают удалённо, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, Бекмамбетов до последнего работал над проектом в павильонах студии.

Сначала творческая группа никак не могла дождаться снега. Съёмки о начале Великой Отечественной войны должны были проводиться на берегу Финского залива. Теперь работа в принципе остановлена, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Бекмамбетов не собирается останавливать работу над своей новой картиной, несмотря на пандемию коронавируса.

«Фау-2. Побег из ада» расскажет о военном лётчике Михаиле Девятаеве, попавшем в плен к немцам во время Великой Отечественной войны. Ему удаётся сбежать из лагеря на угнанном самолёте. Главную роль в проекте исполнил Павел Прилучный, писал NEWS.ru. Картина выйдет в 2021 году в двух форматах — горизонтальном для кинотеатров и вертикальном для просмотра на смартфонах.