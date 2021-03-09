Леди Гага показала образ, в котором её увидят в фильме «Дом Гуччи»

https://static.news.ru/photo/dcc80878-817a-11eb-a169-96000091f725_660.jpg Леди Гага Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская певица Стефани Джерманотта, известная как Леди Гага, обнародовала фотографию со съёмок фильма «Дом Гуччи» режиссёра Ридли Скотта. В кадре она и её партнёр по площадке Адам Драйвер позируют в образе Патриции Реджани и Маурицио Гуччи.

Оба стоят в обнимку на террасе, с которой открывается вид на заснеженную горную долину.

Синьор и Синьора Гуччи, — подписала снимок певица.

Будущий фильм основан на книге Сары Гей Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». Лента расскажет об убийстве креативного директора компании Маурицио Гуччи, совершённом в 1995 году. Мужчина был застрелен киллером у своего офиса.

Леди Гага сыграет Патрицию Реджиани — бывшую жену Маурицио Гуччи. Она была признана виновной в заказном убийстве, провела в тюрьме 18 лет и вышла на свободу в 2016 году.

Адам Драйвер и Леди Гага сыграют в картине вместе с Джаредом Лето, Аль Пачино, Джеком Хьюстоном, Ривом Карни и Джереми Айронсом. Идея снять проект о трагической гибели внука Гуччио Гуччи принадлежала супруге Ридли Скотта актрисе и кинопродюсеру Джианнине Фасио. Сценарий фильма написал Роберто Бентивенья.

Ранее, как писал NEWS.ru, Леди Гаге вернули двух пропавших ранее французских бульдогов. Собаки пропали после вооружённого нападения на её помощника, который выгуливал животных, пока артистка находилась в Италии.