Леди Гаге вернули пропавших после вооружённого нападения бульдогов

Инцидент произошёл поздно вечером 24 февраля в Лос-Анджелесе. Двое темнокожих злоумышленников выстрелили в мужчину на улице, после чего скрылись на автомобиле. Пострадавшего госпитализировали, а двоих из трёх псов певицы по горячим следам найти не смогли. В качестве одной из версий правоохранители допускали, что те были похищены нападавшими.

Спустя несколько дней, как сообщили в полицейском департаменте Лос-Анджелеса, обеих собак привела в полицейский участок местная женщина, которая заявила, что нашла их. Её личность и место, где были обнаружены животные, правоохранители не сообщили в интересах следствия.