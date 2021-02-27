Леди Гаге вернули пропавших после вооружённого нападения бульдогов

https://static.news.ru/photo/23227d12-78d9-11eb-8a7c-96000091f725_660.jpg Леди Гага Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американской певице Леди Гаге вернули двух пропавших ранее французских бульдогов. Собаки пропали после вооружённого нападения на её помощника, который выгуливал животных, пока артистка находилась в Италии.

Инцидент произошёл поздно вечером 24 февраля в Лос-Анджелесе. Двое темнокожих злоумышленников выстрелили в мужчину на улице, после чего скрылись на автомобиле. Пострадавшего госпитализировали, а двоих из трёх псов певицы по горячим следам найти не смогли. В качестве одной из версий правоохранители допускали, что те были похищены нападавшими.

Спустя несколько дней, как сообщили в полицейском департаменте Лос-Анджелеса, обеих собак привела в полицейский участок местная женщина, которая заявила, что нашла их. Её личность и место, где были обнаружены животные, правоохранители не сообщили в интересах следствия.

Both of Lady Gagaâs dogs have been turned in to a local police station, and they have been safely reunited with Lady Gaga representatives. https://t.co/c5Z5QMa944 — LAPD HQ (@LAPDHQ) February 27, 2021

Французские бульдоги часто становятся мишенью похитителей из-за большого спроса. Они стоят от $1,5 тысячи до $3 тысяч, а стоимость собаки с хорошей родословной может достигать и $10 тысяч. Певица была готова заплатить $500 тысяч любому, кто вернёт ей любимцев, писал, NEWS.ru.