Лауреат премии «Оскар» скончался от рака мозга Лауреат премии «Оскар» Гленн Фарр скончался в 77 лет от рака мозга

Фото: youtube.com/Oscars

Гленн Фарр

Лауреат кинопремии «Оскар», монтажер Гленн Фарр скончался в больнице в Лос-Анджелесе на 78-м году жизни, сообщает Deadline со ссылкой на слова друзей погибшего. По их словам, деятель кино боролся с раком мозга, в итоге он умер от осложнений.

По словам друзей Фарра, он умер еще 25 мая в Седарс-Синайском медицинском центре в Лос-Анджелесе.

Наибольшую славу монтажер получил после работы над картиной режиссера Филипа Кауфмана «Парни что надо». В 1984 году он взял совместно с коллегами премию «Оскар» в номинации «Лучший монтаж». Кроме этого, Фарр занимался монтированием телесериала «Менталист», фильмов «Ничего общего», «Толстяк», «Настоящие мужчины» и многих других проектов 80-х и 90-х годов XX века.

В феврале стало известно, что американский пианист и композитор, трехкратный лауреат премии «Оскар» Берт Бакарак умер в возрасте 94 лет. Британская вещательная корпорация в свое время назвала его одним из лучших композиторов XX века. Бакарак умер естественной смертью в своем доме в Лос-Анджелесе.

В ноябре 2022 года стало известно о смерти певицы и актрисы, обладательницы премии «Оскар» Айрин Кары. Ей было 63 года. Причина смерти певицы озвучена не была. Она скончалась в своем доме в штате Флорида.