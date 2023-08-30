Кузя из «Универа» назвал свой любимый фильм Актер Гогунский посоветовал к просмотру фильм Михалкова «Сибирский цирюльник»

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Виталий Гогунский

Актер Виталий Гогунский, сыгравший Кузю в сериале «Универ», в комментарии NEWS.ru признался, что кроме любви его также вдохновляют на творчество произведения Никиты Михалкова. В качестве примера он привел фильм «Сибирский цирюльник».

Меня вдохновляет только любовь. Если говорить о творчестве, недавно пересмотрел «Сибирский цирюльник» Никиты Сергеевича Михалкова. Со временем меня еще больше зацепила работа нашего большого режиссера. Так что рекомендую тем, кто не видел, посмотреть, обновить. Из музыки меня вдохновляет музыка Артемьева, — заявил Гогунский.

В августе Гогунского не пустили в Грузию и отправили обратным рейсом в Москву. В аэропорту Тбилиси его завели в самолет под пограничным конвоем. Сам артист рассказывал, что летел в Грузию на встречу с возлюбленной. По словам знаменитости, его развернули, потому что «испугались оппозиции».

Ранее NEWS.ru сообщал, что другой актер, прославившийся благодаря сериалу «Универ», Александр Мартынов, променял кино на театр, сменил фамилию и решил освоить новую профессию. Он начал обучаться психологии. После завершения сериала Мартынов, как и многие артисты, сыгравшие в ситкоме, столкнулся с «проклятием» жанра — его не звали в другие фильмы.