Критика СВО, дочь, концерты: как живет звезда «Ментовских войн» Устюгов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Устюгов

Российский актер Александр Устюгов запомнился зрителям главной ролью майора Романа Шилова в сериале «Ментовские войны». Чем сейчас занимается артист, что говорит про СВО?

Чем сейчас занимается Александр Устюгов

47-летний российский актер Александр Устюгов после завершения «Ментовских войн» продолжает активно сниматься в российском кино. В 2023 году он сыграл главную роль в исторической драме «Столыпин», действие которой разворачивается в 1906 году вокруг фигуры министра внутренних дел Российской империи, которого собираются убить заговорщики.

Другой исторический фильм, в котором сыграл Устюгов, называется «Банда ЗИГ ЗАГ». Его премьера состоялась 1 ноября. Действие детектива происходит в блокадном Ленинграде, где сотрудник уголовного розыска Тихон и контрразведчик Свидерский, которого играет Устюгов, должны поймать банду налетчиков.

Кроме того, в 2023 году Александр Устюгов снялся в таких картинах, как «Спасение капитана Максимова», съемки которого завершились в ноябре, а также в триллере «Бешенство», комедии «До рассвета», и сериале «Южный ветер. На границе».

Что за группа Ekibastuz

С 2015 года Александр Устюгов выступает с группой Ekibastuz, которую назвал в честь своего родного города в Казахстане. Группа, по словам создателя, играет «питерский рок» и записала несколько альбомов и синглов.

В 2023 году Устюгов с Ekibastuz выезжали в туры по России. На следующий год уже запланированы концерты в Астрахани 9 февраля, в Москве 1 марта и Санкт-Петербурге 5 апреля.

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press Александр Устюгов

Что с личной жизнью Устюгова

Браки Александра Устюгова с Яниной Соколовской и Анной Озар распались, однако от первого союза осталась дочь Евгения. В интервью актер рассказал, что она собирается стать актрисой. Кроме того, Евгения выступала вместе с группой своего отца.

Почему концерт Устюгова пытались отменить в Петербурге

Летом 2022 года активисты патриотического движения «Внуки» обратились к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с призывом не допустить проведения концерта Устюгова и его группы Ekibastuz. Они напомнили, что в соцсетях певец неоднократно выступал с осуждением СВО.

«Санкт-Петербург как культурная столица большой страны заслужил честных, любящих свою Родину, а не чужую страну, артистов», — заявили «Внуки».

В соцсетях актер критиковал как действия Москвы, так и ситуацию в России. В частности, Устюгов объявил: «Это не моя война». А позже осудил задержания на митингах против СВО в Москве и Петербурге.

Публичной реакции со стороны властей города не последовало.

Что со здоровьем у Устюгова

Осенью 2022 года Telegram-канал «112» сообщил, что Александр Устюгов попал в больницу из-за проблем с сердцем в состоянии средней тяжести и несколько дней проведет под присмотром врачей в стационаре. Актер и его представители не комментировали эту информацию.

Позже в январе Устюгов рассказал WomanHit.ru, что причиной госпитализации стало «переутомление сердечной мышцы» и ему пришлось «чуть-чуть полежать в реанимации». По словам актера, ничего плохого с ним не произошло, и уже на следующий день он ушел из больницы, «потому что были дела». Затем артист вновь слег «с гриппом».

«Сейчас ходят какие-то непонятные вирусы, меня на четыре дня просто свалило. И потом еще неделю я восстанавливался, когда температура спала, но был полный коматоз. Сейчас уже все в полном порядке», — заверил поклонников актер.

Читайте также:

«Спасение капитана Максимова»: о чем новый сериал с Равшаной Курковой

«Круче, эмоциональнее, острее»: как изменили финал «Слова пацана»

Составлен список артистов, которые поменяли свое мнение о спецоперации