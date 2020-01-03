Шансы фильма Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» победить в главной номинации премии «Оскар» невелики, заявил
По его мнению, картина точно попадёт в номинацию «Лучший фильм». Кроме того, велика вероятность, что лента будет представлена во многих других номинациях.
У «Однажды в... Голливуде», я думаю, шансов немного на «Оскар», — поделился кинокритик.
Разлогов также оценил шансы некоторых других фильмов на главной кинопремии. Например, по его мнению, актёр Хоакин Феникс, исполнивший роль Джокера в одноимённой ленте Тодда Филлипса, скорее всего, станет победителем в номинации «Лучший актёр».
Ранее NEWS.ru писал, что британский музыкант Элтон Джон дважды вошёл в шорт-лист кинопремии «Оскар» за музыку к фильмам.
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