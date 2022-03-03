Кошмар киномана наяву: Netflix закроют, мы вернёмся во времена видеосалонов

Крупнейшие западные киностудии Sony, Walt Disney и Warner Bros. приняли решение о приостановке выхода своих фильмов в российский прокат. Показ новой части «Бэтмена» был отменён за день до официальной премьеры. Все три киногиганта объяснили свой поступок несогласием с военной операцией РФ на Украине. Кто пострадает от ухода Голливуда из российских кинотеатров больше всего и что теперь ждёт лишённых премьер киноманов — в материале NEWS.ru.

«Все деньги пойдут и мимо американцев, и мимо российского бюджета»

Известный кинокритик, телеведущий, педагог Давид Шнейдеров в беседе с NEWS.ru предрёк разорение всем кинотеатрам РФ из-за бойкота Голливуда. Он предположил, что кинотеатры будут вынуждены закрыться в связи с малой заполняемостью залов, и пожалел сотрудников киноотрасли.

Решение голливудских студий прежде всего ударит по нам, российским зрителям. Мы будем лишены возможности смотреть кино с хорошей картинкой и качественным звуком. Отсутствие голливудского кино поставит на грань разорения все кинотеатры в РФ, особенно мультиплексы, — заявил Давид Шнейдеров.

Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Он отметил, что российских фильмов недостаточно для заполнения имеющихся в стране кинозалов. По мнению кинокритика, «у нас нет столько ресурсов, технических возможностей, чтобы выпускать по одному блокбастеру в неделю».

«Последний богатырь» и «Холоп» выходят в лучшем случае два раза в год. 90% российских фильмов в кинопрокате проваливаются. Значит, кинотеатры закроются. Очень жалко людей, которые работают в киноотрасли, — признал эксперт.

Давид Шнейдеров напомнил, что на сегодняшний день российский кинорынок — пятый в Европе. Критик сделал вывод, что «американцы лишаются огромного сладкого куска, но корпоративная солидарность, видимо, им важнее».

При этом эксперт не исключил, что американский стриминговый сервис Netflix, вопреки законодательству РФ уже отказавшийся транслировать 20 российских телеканалов с 1 марта 2022 года, может попасть под контрсанкции. В этом случае, по словам Шнейдерова, отечественные киноманы, многие из которых ещё помнят, как смотрели новинки на VHS-кассетах с пиратским переводом и одноголосым озвучанием, будут вынуждены вернуться во времена видеосалонов. Правда, в более современном варианте.

Я не исключаю, что и Netflix, и HBO просто закроют доступ в Россию, и тогда мы вернёмся во времена видеосалонов, только это уже будут не старорежимные VHS-кассеты, а Blu-ray и DVD-диски с качественными звуком и картинкой. И все эти деньги пойдут и мимо американцев, и мимо бюджета нашего государства. То есть это такой своеобразный выстрел в ногу всем, — считает Давид Шнейдеров.

По мнению критика, проблем с переводом и озвучанием пиратских копий не будет, поскольку «эта система отлажена у нас уже давно». Он пояснил, что современные студии зачастую просто отправляют актёрам их текст, и те, имея свою звукозаписывающую аппаратуру, озвучивают героев, даже не выходя из дома.

Я смотрел, к своему стыду, на одном сайте «Игру в кальмара» до выхода официальной версии, потому что мне было невтерпёж. Там был очень качественный перевод, хорошая озвучка, отлично подобраны голоса и прекрасное сведение. Поэтому я думаю, что это всё мгновенно выпустится, — рассказал Шнейдеров.

Нужны ли нам «Бэтмен» и «Джокер»?

Советский и российский переводчик Леонид Володарский, известный озвучанием зарубежных фильмов в конце 1980-х — начале 1990-х, заявил NEWS.ru, что приветствует отмену премьер западных фильмов в отечественных кинотеатрах. По его мнению, отсутствие иностранных лент в прокате может повысить культурный уровень россиян. Свою позицию эксперт объяснил низким, по его мнению, качеством голливудского кино.

Вы можете поставить больше двух тем западным фильмам, которые выходят в прокат? Что-нибудь случится с вашим культурным уровнем, если вы не посмотрите «Бэтмена», «Джокера»? Это то же самое, что нас не пускают на Евровидение, — это колоссальный положительный эффект. Может быть, люди теперь начнут восполнять своё бескультурье, — заявил Леонид Володарский.

Кадр из фильма kinopoisk.ru

Молодому поколению зрителей, которые будут испытывать дискомфорт из-за невозможности увидеть новые голливудские фильмы в кино, Володарский посоветовал «держать свои чувства в узде, потому что эти фильмы являются причинами безграмотности».

Например, есть люди, которые считают Юрия Дудя хорошим журналистом. Во-первых, он не журналист. Во-вторых, он не умеет брать интервью. Если ты ничего лучше не слышал, то, конечно, Монеточка — это верх совершенства. Кто-то и Тарантино считает великим режиссёром. Я считаю, что это не режиссёр, а полно говно. Я могу так говорить, потому что много видел, много читал и могу свою точку зрения доказать, — подчеркнул Володарский.

Популярность VHS-кассет, с помощью которых в СССР распространялись новые западные фильмы, он объяснил тем, что «на них было много чего интересного, мы очень долгое время жили на голодном пайке в смысле кино». Однако если раньше пиратские копии были для зрителей источником информации, то «сегодня у нового поколения есть всё, но они ничем не пользуются и настал хороший момент это исправлять», заключил эксперт.