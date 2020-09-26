Климова в гимнастёрке и шинели восхитила фанатов армейским образом

https://static.news.ru/photo/4a198420-0141-11eb-9b78-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Климова Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Екатерина Климова произвела фурор среди поклонников, опубликовав на своей страничке свежие кадры со съёмочной площадки. На них экс-возлюбленная Гелы Месхи предстаёт в военной форме — гимнастёрке и шинели.

Образ 42-летней матери четверых детей дополняет берет, из-под которого кокетливо выбиваются каштановые кудри. Актриса снимается в новом сезоне ленты «По законам военного времени», её партнёром по фильму выступает Дмитрий Исаев, который уже снимался с Климовой в «Бедной Насте».

В кадре показан рабочий момент съёмок, где актриса и её коллега отдают честь, а после исполнительница главной роли улыбается в камеру.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь российской актрисы Екатерины Климовой Елизавета Хорошилова опубликовала забавное видео: её мать напевает «Арам-зам-зам» и подтанцовывает. Актриса в шикарном вечернем бархатном синем платье в пол идёт по коридору.