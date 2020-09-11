Дочь Климовой показала смешно танцующую в вечернем бархатном платье мать

https://static.news.ru/photo/571f060e-f4b2-11ea-b846-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Климова Фото: Maria_Remizova/ twitter.com/Global Look Press

Дочь российской актрисы Екатерины Климовой Елизавета Хорошилова опубликовала забавное видео: её мать напевает «Арам-зам-зам» и подтанцовывает. Актриса в шикарном вечернем бархатном синем платье в пол идёт по коридору.

Главное — не упасть, — говорит актриса, позируя перед 18-летней дочерью.

В свои 42 года Екатерина Климова остаётся всё такой же энергичной и яркой.

Вот так выглядит мать четверых детей, если что, — обращается к подписчикам Елизавета.

Актриса трижды была замужем, она успешно совмещает работу и воспитание детей. Младшей дочери Климовой сейчас всего четыре года, старшей — 18 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Екатерина Климова предстала перед зрителями в военной форме, чтобы анонсировать третий сезон сериала «По законам военного времени». Он стартовал на Первом канале 15 июня.