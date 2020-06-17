Климова в военной форме для сериала покорила зрителей

Екатерина Климова предстала перед зрителями в военной форме, чтобы анонсировать третий сезон сериала «По законам военного времени». Он стартовал на Первом канале 15 июня.
Актриса сделала селфи на съёмочной площадке. Фото Климовой в форме восхитило поклонников. Они с радостью восприняли новость о продолжении сериала и осыпали актрису комплиментами.
Фанаты написали, что Климовой очень идёт военная форма, в ней она похожа на богиню. «Глаза — аккурат под цвет формы. Просто сияют», — написали пользователи.
Пока в стране был объявлен период самоизоляции, актриса жила в загородном доме с детьми. Она занималась огородом и домашним хозяйством.
Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Екатерина Климова вспомнила, как из-за неё подрались её бывшие мужья. Инцидент произошёл на съёмках сериала «Чёрная кошка»: Игорь Петренко и Гела Месхи начали выяснять отношения у всех на глазах.
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